Son dakika... Avcılar'da baklavacıdan hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

- Avcılar'da baklavacıdan hırsızlık anları kamerada

Kasadan dakikalar içinde 10 bin TL çalıp kaçtılar

Alarmın çalmasına rağmen kasadaki 10 bin lirayı ceplerine indirip kaçtılar

İSTANBUL - Avcılar'da, bir baklavacıyı hedef alan 3 hırsız, kilitli kapıyı açarak içeri girince alarm devreye girdi. Alarmın çalmasına aldırış etmeyen hırsızlar, dükkanın kasasından 10 bin TL çalıp, kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 21 Aralık Salı gece saatlerinde Avcılar Mustafa Kemalpaşa Mahallesi E-5 üzerinde bulunan bir baklavacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 3 şüpheli, etrafı kontrol ettikten sonra kimsenin gelmediğini görünce iş yerinin kilitli kapısını açtı. Hırsızlardan biri içeri girerken diğer ikisi kapıda bekledi. Bu sırada kapının açılmasıyla birlikte alarm sistemi de devreye girdi. Buna rağmen baklavacıya giren şüpheliler, kasadaki 10 bin 330 TL'yi dakikalar içinde çaldı. Parayı ceplerine koyan hırsızlar, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Hırsızların içeri girdiği sırada alarmın çalması üzerine olay yerine polis sevk edildi. Dükkana hırsız girdiğini tespit eden polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve parmak izi çalışması yaptı. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatılırken, şüphelilerin kasadan para çalarak, cebine koyduğu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.