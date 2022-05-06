AVCILAR'DA BALKAN RÜZGARI EŞLİĞİNDE HIDRELLEZ COŞKUSU - Son Dakika

BAHARIN müjdecisi kabul edilen Hıdrellez Şenlikleri Avcılar'da yüzlerce kişinin katılımı kutlandı. Firuzköy Mahallesi'ndeki kadınların oluşturduğu müzik grubu türküler söyledi, maniler okudu, dans etti.

Firuzköy Vakfı tarafından Firuzköy Mahallesi'nde geleneksel olarak kutlanan ancak, koronavirüs nedeniyle iki yıl ara verilen Hıdrellez kutlamaları dün saat 19.30'da yapıldı. Üzerlerinde birbirinden renkli kıyafetleri bulunan kadınlar başta çeşitli oyunlar oynadıktan sonra kutlamaların yapılacağı kapalı semt pazarına kadar yürüdü. Büyük bir Türk bayrağı açan kadınların önünde Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ile Firuzköy Vakfı Başkanı Halil Baykal yürüdü. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş ilgi ile izlenirken yolda bulunanlar ve evlerinin balkonuna çıkanlar cep telefonları ile renkli yürüyüşü görüntüledi. Yolda 3 ayrı ateşin üzerinden dilek tutarak atlayanlar kapalı semt pazarını doldurdu. Buradaki bir ağaç 'Dilek ağacı'na dönüştürülürken, dilekte bulunmak isteyenler kurdele ve bez bağladı. Vakıf Başkanı Halil Baykal, 1928'de Bulgaristan'ın Ortaköy'üne bağlı Balcıbük köyünden bin bir zorlukla Firuzköy'e göç eden atalarının geleneklerini günümüze kadar sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Firuzköy Mahallesi'ndeki çoğu yaşlı 25 kadar kadından oluşan kadınlar korosu 'Sefa getirdiniz dostlar' ile başladıkları konserlerinde sevilen bazı türkü ve şarkıları birlikte söylerken sahnede oyunlar oynandı, şiirler ile maniler okudu. Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekibinin de gösteriler sunduğu etkinlikte ayrıca Sirtaki oynandı. Ekipler, ilerleyen saatlerde hep birlikte uzun süre dans etti. Saat 05.30'da Küçükçekmece Gölü'ne kadar yürünerek dilekler suya atıldı.