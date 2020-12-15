Avcılar'da balkon çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Olayın yağandığı bölgeye gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli gazetecilere bir açıklama yaptı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Demir Sokağı'ndaki 5 katlı binanın en üst katındaki balkon, söküm çalışmaları sırasında çöktü.

Avcılar 'da bir binanın balkonunun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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