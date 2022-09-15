Avcılar'da balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

15.09.2022 12:34
Avcılar'da balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

İhsan DÖRTKARDEŞİ/ Avcılar'da internet üzerinden sipariş aldığı uyuşturucuyu balkondan aşağıda bekleyen kişiye atarak teslim ettiği iddia edilen şüpheli, alan kişiyle birlikte yakalandı.

İhsan DÖRTKARDEŞİ/ Avcılar'da internet üzerinden sipariş aldığı uyuşturucuyu balkondan aşağıda bekleyen kişiye atarak teslim ettiği iddia edilen şüpheli, alan kişiyle birlikte yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşillent Mahallesindeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Evin önünde bekleyen polis, balkonun altına gelen kişiye paket atıldığını gördü. Paketi alan O.A. gözaltıma alınırken, üst aramasında 1,20 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli mobil ödeme yaparak 200 lira karşılığında uyuşturucu maddeyi adresteki kişiden satın aldığını itiraf etti.Eve yapılan operasyonda operasyon da uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen O.A. isimli şüpheli yakalandı. Evinde yapılan aramalarda, 1 kilo 78 gram esrar, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, uzun namlulu tüfek fişeği, 186 adet tabanca fişeği, ele geçirildi. Şüphelilerden uyuşturucuyu satın alan O.A emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakılırken, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen O.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da balkondan uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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