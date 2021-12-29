Avcılar'da balkonun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika

Avcılar'da, bir binanın ikinci katındaki balkonun çökmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki dört katlı binanın ikinci katında yer alan evin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Bu sırada balkonda bulunan emekli polis memuru Süleyman Yılmaz, çöken balkonla birlikte binanın girişine düştü.

Olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Balkon molozlarının bir kısmı, kaldırıma savruldu.

Binanın çevresinde güvenlik şeridi oluşturan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.