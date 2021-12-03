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Avcılar'da balon maskotu bıçakladılar - Son Dakika

Avcılar'da balon maskotu bıçakladılar

03.12.2021 13:56
Avcılar'da balon maskotu bıçakladılar

Avcılar'da av malzemeleri satan işyerinin önünde bulunan balon maskot, yaşı 12-13 olduğu tahmin edilen bir çocuk tarafından bıçaklanarak patlatıldı.

Avcılar'da av malzemeleri satan işyerinin önünde bulunan balon maskot, yaşı 12-13 olduğu tahmin edilen bir çocuk tarafından bıçaklanarak patlatıldı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken işletmeci, maskota değil ama küçük çocuğun cebinde bıçak taşımasına üzüldüğünü belirtti.

Olay, geçtiğimiz hafta Deniz Köşkler Mahallesi, E-5 Yanyol'da bulunan bir işyerinin önünde meydana geldi. Bir çocuk, dükkanın önünde reklam amaçlı bulunan maskot balonu cebinden çıkarttığı çakı ile bıçaklayarak patlattı. Çocuk, daha sonra olay yerinden kaçtı. Dükkan sahibi, işyerinin güvenlik kamerasını izlediğinde şaşkınlık yaşadı. İşletmeci durumu polise bildirirken, şikayetçi olmadıklarını belirtti. Yaşanan olayla ilgili konuşan Serhat Yazıcı, "Tam olarak 5-6 gün önce oldu. Bizim burada reklam amaçlı bir balonumuz vardı. 2 tane yaklaşık 13-14 yaşlarında çocuklar, geliyorlar burada büyük ihtimalle ellerinde çakı ile beraber kesiyorlar sonra kaçıyorlar. Herhalde çocukluklarına vereceğiz başka yapılacak bir şey yok. Biz aslında balon kesilmesinde değiliz yani bunlar daha 12-13 yaşında ufacık çocuklar, bunlar daha okula gidiyor. Ceplerinde kesici, yaralayıcı aletlerin ne işi var? Anneleri, babaları bu çocukları nasıl kontrol ediyor ve bu çocuklar okula gidiyor, okuldan çıkıyor bu o yaştaki çocuklar için cesaret. Bu cesareti nereden buluyorlar? Demek ki okulda da böyle şeyler yapabilirler. Biz olayın biraz o yönüne takıldık. Biz polise görüntüleri verdik ama çocuklardan değil. Amacımız bunların önüne geçmek" dedi. - İSTANBUL

Avcılar'da balon maskotu bıçakladılar

Avcılar, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da balon maskotu bıçakladılar - Son Dakika


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