Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama - Son Dakika

Avcılar'da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama
19.10.2020 18:12
Avcılar'da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp eden 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Avcılar'da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp eden 3 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşanmıştı. Aralarında husumet bulunan iki komşu dün araç park yeri iddiasıyla kavga etmiş, çıkan kavgada Mevlüt ve Asiye Ç. isimli karı koca baltayla darp edilmişti. Kavganın ardından gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(İHA)
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