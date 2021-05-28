AVCILAR'DA BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA 2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

AVCILAR'DA BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA 2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

28.05.2021 09:49

Avcılar'da bir kişinin ağır yaralandığı park yeri nedeniyle çıkan baltalı kavga davasında baltayla komşularına saldırdığı iddia edilen üç tutuklu sanıktan ikisi tahliye edildi.

Avcılar'da bir kişinin ağır yaralandığı park yeri nedeniyle çıkan baltalı kavga davasında baltayla komşularına saldırdığı iddia edilen üç tutuklu sanıktan ikisi tahliye edildi.

Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Özçelik, Murat Özçelik, Mesut Özçelik katılırken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Cemal Özçelik duruşmadaki savunmasında, "Karşı tarafa saldırıda bulunan biz değiliz. Biz müştekiler yüzünden evimizden taşınmak zorunda kaldık. Tahliyemi istiyorum. Vergi mükellefiyim. İş yerim kapalıdır. 3 kardeş cezaevindeyiz. Evimize bakan yoktur. Mağdurum" dedi.

Mesut Özçelik ise "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Sadece eşya bırakmak için olay yerindeydim. Girişimiz engellendiği için ve müştekinin eniştesinin küfür ederek tahrik etmesi üzerine olay meydana geldi. Tahliyemi istiyorum. 7-8 aydır tutukluyum. Ailece mağduruz. İş yerimize girmek isterken böyle bir olay yaşandı" dedi.

Tutuklu sanık Murat Özçelik ise, "Bu olay karşı taraf ile yaşadığımız ikinci olaydır. İlk olayda annemin ayağı kırıldı ve kardeşim Cemal'in kolu çıktı. Biz kendimizi korumak zorunda kaldık. Tahliyemi istiyorum" dedi.

"GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARDA BULUNUYORLAR"

Duruşmada konuşan müşteki avukatı Kahraman Karaoğlan, "Müvekkilim halen sağlık sorunları yaşıyor. Mevcut kamera görüntülerinin karşısında sanıklar halen gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyorlar ve pişmanlık göstermiyorlar. Tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak sanık Mesut Özçelik ve Murat Özçelik hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine, Cemal Özçelik'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Avcılar'da 18 Ekim 2020'de meydana gelen olayda Cemal Özçelik baltayla, diğer iki şüpheli ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini darbetmişti. Olayda Mevlüt Çakır ağır yaralanmıştı. Tutuklanan üç kardeş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AVCILAR'DA BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA 2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
AVCILAR'DA BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA 2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
AVCILAR'DA BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA 2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
AVCILAR'DA BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA 2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Murat Özçelik, Avcılar, Vergi, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA BALTALI PARK YERİ KAVGASI DAVASINDA 2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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