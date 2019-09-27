Son Dakika Haberleri: Avcılar'da banka soygunu
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Avcılar'da banka soygunu

10 dakika önce

Avcılar'da bir banka şubesine giren silahlı kişi, yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtı.

Avcılar'da banka soygunu, System.String[]

Avcılar'da bir banka şubesine giren silahlı kişi, yaklaşık 30 bin lirayı alarak kaçtı.

D-100 yan yoldaki bir banka şubesine giren şüpheli, görevlileri silahla tehdit ederek veznedeki parayı istedi.

Yaklaşık 30 bin lirayı aldıktan sonra hızla uzaklaşan şüphelinin yakalanması için bankanın güvenlik görevlisi silahla ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, banka şubesi ve çevredeki güvelik kamerası görüntülerini inceleyerek olay yerinden yaya olarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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