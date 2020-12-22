Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı - Son Dakika

Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı

22.12.2020 05:51
Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı, System.String[]

Avcılar'da bir banka şubesinin camını taşla kırarak içeri giren ve soygun teşebbüsünde bulunan şüpheli alarmın çalması üzerine kaçtı.

Avcılar'da bir banka şubesinin camını taşla kırarak içeri giren ve soygun teşebbüsünde bulunan şüpheli alarmın çalması üzerine kaçtı.

Gümüşpala Mahallesi E-5 Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinin alarmının çalması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bankanın camının kırıldığını tespit eden ekipler bankanın güvenlik görevlisiyle birlikte kamera görüntülerini inceledi. Görüntülere göre, bir şüpheli yaklaşık bir saat uğraşarak taşla camı kırıyor, içeri girdiği ve soygun teşebbüsünde bulunduğu esnada alarmın çalması üzerine kaçıyor.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar, Banka, Polis, E 5, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da banka soygunu girişiminde bulunan şüpheli alarm çalınca kaçtı - Son Dakika


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