AVCILAR'DA BANKA SOYGUNU KAMERADA - Son Dakika
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AVCILAR'DA BANKA SOYGUNU KAMERADA

6 saat önce

Avcılar'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

AVCILAR'DA BANKA SOYGUNU KAMERADA, System.String[]

Avcılar'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Soygun anı bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Soygun ihbarını alan polis ekipleri çevreyi abluka altına aldı. Polis ilçenin tüm giriş ve çıkışları kapattı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli polise teslim oldu.

ŞÜPHELİNİN GASP ANI KAMERADA

Şüphelinin gelişi silah doğrultuşu ve paraları görevliden alıp kaçması kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri


- İstanbul
Reşitpaşa, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:27 Kaynak: DHA
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