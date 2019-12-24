Avcılar'da banka şubesinde soygun girişimi - Son Dakika
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Avcılar'da banka şubesinde soygun girişimi

6 saat önce

Avcılar'da banka şubesini kuru sıkı silahla soymaya çalışan zanlı, trafik polislerince etkisiz hale getirildi.

Avcılar'da banka şubesinde soygun girişimi, System.String[]

Avcılar'da banka şubesini kuru sıkı silahla soymaya çalışan zanlı, trafik polislerince etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar E-5 Yanyol'da bulunan bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesine elindeki kuru sıkı tabancayla gelen M.T. isimli zanlı, bir el ateş etti. Banka şubesini soyma girişiminde bulunan zanlı, büyük paniğe neden oldu.

Soygun girişiminin polis telsizlerinden anons edilmesiyle bölgeye yakın olan trafik polisleri duruma müdahale etti. Banka şubesine gelen trafik polisleri, zanlıyı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.

(İHA)

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:00 Kaynak: İHA
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