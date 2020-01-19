AVCILAR'DA BAR SAHİBİ İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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AVCILAR'DA BAR SAHİBİ İNTİHAR ETTİ

6 saat önce

Avcılar'da bir barın ortağı olan kişi iddiaya göre borçları yüzünden intihar etti.

AVCILAR'DA BAR SAHİBİ İNTİHAR ETTİ, System.String[]

Avcılar'da bir barın ortağı olan kişi iddiaya göre borçları yüzünden intihar etti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Avcılar'da Üniversite Mahallesi, Mareşal Caddesi üzerinde bulunan bir barda meydana geldi. İddiaya göre, barın ortaklarından olan Sırrı Göçmen, borçları nedeniyle intihar etti. Bar içinde oturduğu masada eline silahı alan Sırrı Göçmen kendisini vurarak hayatına son verdi.  İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Barın içinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Sırrı Göçmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, inceleme yaptı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Bar önünden görüntü

Ambulans aracı

Polis araçlarından görüntü


- İstanbul
Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:43 Kaynak: DHA
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