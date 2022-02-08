AVCILAR'DA BAŞI DEMİR PARMAKLIKLARA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI - Son Dakika

AVCILAR'da demir parmaklıklara başı sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye erlerinin çabası ile kurtarıldı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Parseller Mevkii'nde bulunan bir evin bahçesini çevreleyen demir parmaklıklara başını uzatan köpek buradan çıkamayınca çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yanına yaklaşmaya korktuğu köpek buradan kurtulamayınca itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi ve köpeği gören bir kadın çırpınan hayvanı sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra itfaiye erlerinden biri getirdiği demir makas ile demir parmaklıkları esneterek köpeğin kurtarılmasını sağladı.