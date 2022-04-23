Avcılar'da bayram coşkusu.. Minik kız öğrenci tek kalınca ona kavalye oldu - Son Dakika

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Avcılar'daki okullarda da coşku ile kutlandı. Bir okuldaki gösteri sırasında minik kız öğrenci dans gösterisinde tek kalınca okuldaki erkek görevli platforma çıkarak ona kavalye oldu.

Selahattin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu'nun öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler okul bahçesindeki platformda sergilendi. Veliler heyecanla çocuklarının gösterisini izledi. Minik öğrenciler dans için piste çıktı ancak, kız öğrencilerden birine kavalye olacak erkek öğrenci olmayınca iş okuldaki görevliye düştü. Erkek görevli sahneye çıkarak minik öğrenciye dans boyunca kavalye oldu.

Gösterilerin sonunda okul müdürü Sehne Adıgüzel çocukların bu bayramı ömürleri boyunca unutmamalarını dilerken dünya barışı için beyaz güvercin uçurdu. Gösteriler tüm öğrencilerin bayrak salladığı 10'uncu Yıl Marşı ile sona erdi.