Avcılar'da bekçilerden kaçan kişi metrobüs yoluna düştü - Son Dakika

Avcılar'da yabancı olduğu belirtilen kişi iddiaya göre kendisine kimlik soran bekçilerden kaçarken, üstgeçitten metrobüs yoluna atladı. Vücudunda kırıklar oluşan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz akşam Avcılar'da meydana geldi. İddiaya göre üst geçitte denetim yapan bekçileri şüphelendikleri bir kişi durdurmak istedi. Kişi, bekçilerden kaçmaya başladı. Kaçan kişi bir süre sonra üst geçitten metrobüs yoluna atladı. Bu sırada yoldan geçen metrobüs şoförü de yerdeki yaralıya çarpmamak için ani fren yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yere atlayan yabancı uyruklu kişi ile mterobüste bulunan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çeşitli suçlardan araması olduğu öğrenilen kişinin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.