Son Dakika Haberleri: Avcılar'da Belediye Personeli İçin Yangın Tatbikatı

Avcılar'da Belediye Personeli İçin Yangın Tatbikatı

2 saat önce

Avcılar Belediyesi olası yangınlara karşı alınan tedbirleri güçlendirmek amacıyla ilçede görev yapan personelle yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Avcılar'da Belediye Personeli İçin Yangın Tatbikatı, System.String[]
Avcılar Belediyesi olası yangınlara karşı alınan tedbirleri güçlendirmek amacıyla ilçede görev yapan personelle yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Avcılar Belediyesi, Firuzköy Mahallesi'nde bulunan Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Spor faaliyetlerinde 6 bin kişiye ev sahipliği yapan ve her gün binlerce vatandaşa hizmet veren Avcılar Belediyesi Spor İşleri personeline yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Avcılar Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı İbrahim Berber'in düzenlediği eğitimde; yangın çıkış sebepleri, yangınların sınıflandırılması, yangın söndürmede kullanılan maddeler, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konularda stat personeline uygulamalı olarak bilgi verildi.

"Avcılar olası Afete karşı hazır"

Tatbikatların önemine değinen Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, "Deprem, yangın, sel meydana gelebilecek bütün afetlere karşı personelimiz her zaman hazır. Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz tatbikat ve eğitimler ile çalışanlarımızın bilgi birikimini artırıyoruz. 6 bin kişi kapasiteli Stadyum ve Spor Kompleksimizde hizmet veren Spor İşleri personelimizin sorumluluğu büyük. Her yıl düzenli olarak yaptığımız yangın tatbikatı ile stat personelimiz herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılaması gerekenleri öğrenmiş oluyor ve stadyumumuzda gelen sporseverlere güvenli bir ortam oluşturuyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:56 Kaynak: İHA

Avcılar, Güncel
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