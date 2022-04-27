Avcılar'da berberden 400 mahalle sakinine sokak iftarı - Son Dakika

AVCILAR'da berber Ahmet Canaslan, 400 mahalle sakinine sokak iftarı verdi.

Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta işyeri bulunan Canaslan, kendisini tanıyan, sürekli karşılaştığı, işyerine gelen müşterileri ve ailelerine iki yıldan bu yana vermek istediği sokak iftarı için sonunda izin aldı. Kaymakamlık'tan izin alan Canaslan, oğlu ile birlikte sokakta megafonla üç günden bu yana herkesi iftara davet ettiğini duyurdu. Çevresinde de çok sevilen berber Ahmet Canaslan, kalfa ve çıraklarının yanı sıra arkadaşları ile sokakta iki sıra masa ve sandalyeleri yerleştirirken, davetlilerle tek tek ilgilendi. Beklediğinin üzerinde ilgi görmesinden son derece mutlu olduğunu belirten Canaslan, "Sokakta karşılaştığımız insanlarla aynı iftar sofrasında bir araya gelmek mutluluk verici. Seneye inşallah bin kişiyi yine sokakta ağırlayacağım" dedi. İftar sofrasına katılanlar ilahi dinledikten sonra okunan ezan ile birlikte oruçlarını açtı.