Avcılar'da berberden koltukların arasına saydam perde - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle faaliyetleri durdurulan berber ve kuaförler bugün yeniden müşteri kabul etmeye başladı. Avcılar'da bir berber koltukların arasında saydam perde sistemi oluşturdu.

Merkez Mahallesi'de berber Ahmet Canarslan, günlerden bu yana bekledikleri kararın uygulamaya geçmesi ile birlikte yeniden kepenkleri açtıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Salgının bir an önce yok olmasını dilediklerini, yeni süreçte kendisini iyi hissetmeyen veya bu rahatsızlığı geçiren müşterilerinden kendilerine gelmemesini istediğini belirten Ahmet Canarslan, şöyle dedi:

"Bu süreçte müşterilerimizin veya bir arkadaşımızın ağzından çıkabilecek bir damlacığın bile etkili olduğunu biliyoruz. 6 koltuktan 3'ünü kullanacağız. Müşterilerin arasına PVC'den yapılan saydam perde sistemi oluşturduk. Tıraş malzemelerini dezenfekte edip öyle kullanacağız."

Müşteriler iş yerinin önündeki alanda sıranın kendilerini gelmesini beklerken, yaklaşık 2 ay sonra berber koltuğuna oturacakları için çok mutlu olduklarını söylediler.