Avcılar'da beton ve demirleri çürüyen 4 katlı bina mühürlendi

AVCILAR'da bodrum katındaki aşırı rutubet nedeniyle betonu çürüyen, demirlerinde aşırı korozyon tespit edilen, kolon ve kirişleri çatlayan 4 katlı bina mühürlendi. 8 daireli binada oturan Serkan Altmışkara ne yapacaklarını, nereye gideceklerini şaşırdıklarını söyledi.

Üniversite Mahallesi Karadut Sokak'ta bulunan, 1995'de yaptırılan, zemin ve bodrumunda 3 işyeri bulunan, 4 katlı 8 daireli binada oturanlardan biri, Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen depremin ardından binanın incelenmesi için Avcılar Belediyesi'ne başvurdu. Gelen ekipler, 24 yıllık binanın bodrum katındaki bütün kolon ve kirişlerdeki betonun adeta kumlaştığını, demirlerin aşırı derecede korozyona uğradığını, kolon ve kirişlerinde büyük çatlaklar bulunduğunu belirledi. Aşırı nem nedeniyle duvarlarındaki betonun vasfını yitirdiği, dış cephesinde de betonların döküldüğü, demirlerin ortaya çıktığı görülünce, bu binanın büyük risk taşıdığı gerekçesiyle en kısa sürede tahliye edilmesi ve yapılacak 'Performans testi' sonucuna kadar kullanıma kapatılmasını kararlaştırdı. Binada oturanlara bir günlük süre tanındı.

Verilen sürenin tamamlanmasından sonra zabıta görevlileri ile gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri, burada oturanların can ve mal güvenliği açısından mühürleme işlemine başlayacaklarını bildirdi. Bina sakinleri kış mevsiminin yaklaştığı sırada gidecek yerleri olmadığını, evlerinin mühürlenmesi ile çok zor durumda kalacaklarını belirtirken kendilerine süre verilmesini istedi. Ancak, binadaki risk oranının yüksek olduğu göz önüne alınarak mühürleme işlemine başlandı. Kapıları tek tek çalarak içeridekileri tahliye eden görevliler, binayı mühürledi. Binanın yapılacak testlerden sonra 'Oturulabilir' bulunması veya 'Güçlendirilmesi gerekir' kararına göre hareket edileceği belirtildi. Mühürlemeler sırasında binadaki hasta ve yaşlı bir kişinin nakliyesi için getirilen belediye ambulansı, hastanın otomobille yakınının evine gideceğini söylemesi üzerine döndü. Görevliler, bina sakinlerine birlikte hareket ederek yapı kontrol şirketlerinden birisine giderek binaları için 'Performans testi' yaptırmasını, çıkacak rapora göre kentsel dönüşüm için başvurabileceklerine dair bilgi verdi.

Naile Efkaya, evlerinin mühürlenmesi ile birlikte kendisi gibi yaşlı eşi ile birlikte çok zor durumda kaldıklarını ifade ederken, 'Deprem bizi çok fena sarstı. Devlet bize yol göstersin. Bize imkanı göstersinler uyalım. Faizsiz kredi versinler. Biz yaşlı insanlarız dedi.

NEREYE GİDECEĞİZ

Asgari ücret ile evini güçlükle geçindirmeye çalışırken, kendilerine daha önce bir tebligatta bulunulmadan önce evlerinden çıkarıldıklarını belirten işçi Serkan Altmışkara, 'Görevliler, görsel olarak binayı inceledi, bunun deprem yönetmeliğine uygun olmadığına dair karar verdi. Bizi bir yere yerleştirmediler, gidecek yer göstermediler, yardımda bulunmadılar. Gidecek yerimiz yok. En azından 1 hafta, 10 gün, 1 ay süre verseler belki çözüm üretebilirdik. Dün bir bugün iki. 'Nereye giderseniz gidin', 'Sorumluluk bizde değil' dediler binayı mühürlediler. Asgari ücret ile nasıl yeni ev bulup taşınacağız, bu parayla nasıl geçineceğiz, nereye gideceğiz diye yakındı.