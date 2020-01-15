Avcılar'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Avcılar'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

6 saat önce

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede 3 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı.

Avcılar'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı, System.String[]

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede 3 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada ağabey kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi bıçaklandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede alacak verecek meselesinden 3 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada ağabey kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi bıçaklandı. Bıçaklananlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine şerit çeken polis, kavganın yaşandığı noktayı incelemeye başladı. - İSTANBUL

Avcılar, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:54 Kaynak: İHA
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