Avcılar'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede 3 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada ağabey kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi bıçaklandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir kafede alacak verecek meselesinden 3 kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada ağabey kardeş oldukları öğrenilen 2 kişi bıçaklandı. Bıçaklananlardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerine şerit çeken polis, kavganın yaşandığı noktayı incelemeye başladı. - İSTANBUL