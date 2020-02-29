Avcılar'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Avcılar'da Afganistan uyruklu göçmenler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi G-550 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içindeki hurdacı dükkanında bir grup Afganistan uyruklu göçmenler arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga sırasında M.R., R.A. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Hurdacı dükkanında yaşanan tartışma ve bağrışmaları duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri hurda dükkanına girdiğinde içerde kanlar içinde yatan 3 kişiyi görünce olay yerine ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahıslara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra M.R. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişiyi yaralı olarak Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan R.A. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan R.A.'nın hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Vedat Bayraktar/İHA)