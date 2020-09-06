AVCILAR'DA BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI - Son Dakika

AVCILAR'da bir grup yabancı uyruklu gençler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Kavgaya kaçan 5 kişinin aranmasına başlandı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Parktaki gençler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kagvada 18 yaşından küçük bir kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayın şüphelisi 5 kişi olay yerinden kaçtı. Hemen yakında bulunan 112 Acil ekibi, parka gelerek hafif yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Küçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya ve kaçan kişileri bulmak için çalışmaya başlarken, toplanan yabancı uyruklu kişileri sık sık 'Sosyal mesafe' kuralına uymaları için uyardı.