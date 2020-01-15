Avcılar'da bıçaklı kavga - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da bıçaklı kavga - Son Dakika

Avcılar'da bıçaklı kavga

6 saat önce

Avcılar'da tartıştıkları kişi tarafından bıçakla yaralanan 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Avcılar'da bıçaklı kavga, System.String[]

Avcılar'da tartıştıkları kişi tarafından bıçakla yaralanan 2 kardeşten biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Ekrem ve Hüseyin Y. kardeşler, Celal Gürkan Ö. ile 300 lira alacak nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Celal Gürkan Ö, iki kardeşi bıçakla yaraladı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralı kardeşlerden Hüseyin Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Celal Gürkan Ö'yü gözaltına aldı.

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:10 Kaynak: AA
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