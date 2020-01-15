Avcılar'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Avcılar'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Avcılar'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde Ekrem ve Hüseyin Yıldırım kardeşler, Celal Gürkan Özdemir ile 300 lira alacağı nedeniyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir, Yıldırım kardeşleri bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldırım kardeşleri ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olay yerini şeritle çevirdi.

Zanlı Özdemir, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı.

Avcılar'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Hüseyin Yıldırım, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:40 Kaynak: AA
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