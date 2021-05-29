Bıçaklı kavgayı mandal sepetiyle ayırmaya çalıştı - Son Dakika

Bıçaklı kavgayı mandal sepetiyle ayırmaya çalıştı

Kavgayı mandal sepetiyle ayırmaya çalışan kadın konuştu

İSTANBUL - Avcılar'da, sokakta yürüyen iki arkadaşın bıçaklı kavgasını mandal sepeti ile ayırmaya çalışana kadın konuştu. Kavgayı gören bir kadın, saldırgana saksı fırlatırken, o anlar kameraya yansıdı. Mandal sepeti fırlatarak kavgayı ayırmaya çalıştığını söyleyen Pervin Dönmez, "Kavga ettiler gördüm. Panik oldum. Mandal sepetini atmaya çalıştım, adamı koruyayım diye. Sonra atkımı attım adama. Atkıyla yaralının ayağını sardılar" dedi.

Avcılar'da Pazartesi günü arkadaş olan Çağlar Ç., ile Serdar S., sokakta yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlamıştı. İki arkadaş arasında çıkan tartışma büyümesiyle Serdar S, yanındaki bıçakla arkadaşı Çağlar Ç'nin karnına doğru sallamaya başlamıştı. Aldığı bıçak darbeleriyle bir anda yere yığılırken, saldırgan Serdar S, ise kaçmaya başlamıştı. Olayı gören sokaktaki Pervin Dönmez isimli kadın, saldırgana mandal sepeti fırlatarak, kavgayı ayırmaya çalışmıştı.

Yapılan çalışmada şüpheli Serdar S, dün evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı karakoldaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheli Serdar S.'nin daha önce çeşitli suçlardan 7 sabıkası olduğu öğrenildi. Tarafları mandal sepeti ile ayırmaya çalışan kadın konuştu.

Mandal sepeti fırlatarak kavgayı ayırmaya çalışan Pervin Dönmez, isimli kadın, "Tam yukardan ikisi beraber geliyorlardı. Aralarında ne var bilmiyorum. Kavga ettiler gördüm. Panik oldum, mandal sepetini atmaya çalıştım adamı koruyayım diye. Sonra atkımı attım adama. Atkıyla yaralının ayağını sardılar. Mandal sepetini vurmamla adam bana hiç bakmadı. Direk yürümeye gitti" diye konuştu.