AVCILAR'DA ENDİŞELENDİREN KOKUNUN NEDENİ BODRUM KATTA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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AVCILAR'DA ENDİŞELENDİREN KOKUNUN NEDENİ BODRUM KATTA ORTAYA ÇIKTI

01.09.2022 10:52
AVCILAR'DA ENDİŞELENDİREN KOKUNUN NEDENİ BODRUM KATTA ORTAYA ÇIKTI

AVCILAR'da bina sakinlerini endişelendiren ve 3 gün boyunca etkili olan kötü kokunun nedeni, polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu ortaya çıktı.

AVCILAR'da bina sakinlerini endişelendiren ve 3 gün boyunca etkili olan kötü kokunun nedeni, polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu ortaya çıktı. Kokunun binanın bodrum katında ölen kediden kaynaklandığı belirlendi.

Gümüşpala Mahallesi Ocak Sokak'taki 4 katlı binada oturanlar, çevreye yayılan kokunun artarak devam etmesi üzerine endişeye kapıldı. Kokunun kaynağını 3 gün boyunca bulmaya çalışan bina sakinleri, bulmakta başarısız olunca polisi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, yaptıkları çalışmaya rağmen kokunun nedenini belirleyemedi.

Kokunun dün daha da artması üzerine bu kez itfaiyeyi arayan çevre sakinleri, durumu gelen ekibe anlattı. Kokunun binanın bodrum katındaki daireden yayıldığından şüphelenen Emrullah İncel, bu dairenin incelenmesini istedi. İtfaiye ekibi ise polis gelmeden ve savcılığın izni olmadan kokunun yayıldığı öne sürülen eve girilemeyeceğini bildirdi. Gelen devriye ekibindeki polisler, şüphelenilen evde oturan kişinin bir kamu kuruluşunda görevli olduğunu, mesai bitişinde geleceğini ifade ederek bir süre beklenilmesini istedi. Belirtilen saatte gelen ev sahibi, polis ve itfaiye ekiplerini görünce kokunun nedenini kendisinin de merak ettiğini belirterek evinde araştırma yapılmasını istedi. Evde yapılan araştırmada herhangi bir şey bulunamadı.

Araştırma sürerken ev sahibi görevlilere, birkaç gün önce binada bir aracın çarpması sonucu yaralı kedi gördüğünü belirtti. Bunun üzerine sığınak olarak planlanan ancak kullanılmayan bodrum katına bakıldı. Bu kısımda birkaç gün önce öldüğü belirlenen kedi bulundu. Ölü kedi daha sonra belediye görevlileri tarafından bulunduğu yerden alındı.

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Kaynak: DHA

Araştırma, İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA ENDİŞELENDİREN KOKUNUN NEDENİ BODRUM KATTA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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