Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü - Son Dakika

Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü

6 saat önce

Avcılar'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı.

Avcılar'da 4 katlı bir binanın giriş katındaki dairede yangın çıktı. Korkutan yangında can kaybı olmazken, bazı vatandaşlar yaşadıkları panikten ağladı.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi G-125 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 1'inci katında çıktı. Çıkış nedeni henüz araştırılan yangının çıktığı evdeki vatandaşlar dumanları görünce hemen kendilerini dışarı attı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahalede bulundu. Yangın sırasında üst katlarda bulunan ve bir genç kızın korkudan ağladığı görüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken yangınla ilgili incelemelere devam ediliyor.

(Murat Delice - Furkan Tan/İHA)

Avcılar'da binada yangın, vatandaşlar göz yaşı döktü

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:45 Kaynak: İHA
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