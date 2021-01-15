Avcılar'da binaların yenilenebilmesinin yolu açıldı - Son Dakika

Avcılar'da binaların yenilenebilmesinin yolu açıldı

15.01.2021 12:17
Avcılar'da binaların yenilenebilmesinin yolu açıldı, System.String[]

Avcılar'da yaşayan on binlerce insanın hayatını kurtaracak İmar Plan Notu Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliği geçti.

Avcılar'da yaşayan on binlerce insanın hayatını kurtaracak İmar Plan Notu Değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden oy birliği geçti. Karar ile birlikte Avcılar'da, usulüne uygun yapılmış binaların tüm katları ile yenilenebilmesinin yolu açıldı.

Avcılar Belediye Meclis toplantısında oy birliği ile kabul edilerek İBB Meclisine gönderilen İmar Plan Notu Değişikliği İBB Meclisi Ocak Ayı 2. Oturumunda görüşüldü. Avcılar'da 1999 depreminde hasar almış ve riskli yapı tespiti yapılmış binaların yenilenmesinin önünü açan İmar Plan Değişikliği İBB Meclisi'nde de oy birliği ile kabul edildi.

14 Ocak tarihli İBB Meclis oturumunda söz alan Hançerli konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Deprem gündemi ile ilgili buraya ikinci gelişimiz. Daha önce şikayet etmek istemiştik ama şimdi Avcılar halkının teşekkürlerini sunuyoruz. Avcılar, deprem olmadan yenilenecek, dönüşecek. Sizlerin bu yenilenmede büyük emekleri var."

Hançerli, meclis sonrasında da sosyal medya hesapları üzerinden görüntülü mesaj yayınlayarak Avcılar halkına müjdeyi duyurdu. Hançerli'nin mesajı şöyle;

"Depreme karşı dayanıklı dirençli bir kent inşa etme mücadelemiz her yönüyle devam ediyor. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyemizde oy birliği ile bir plan notu değişikli geçti. Başta Avcılar belediye Meclisimiz olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimize, komisyon üyelerine, İBB teknik ekibine ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Bu yeni plan notu değişikliği ile Avcılarımızda, usulüne uygun yapılmış binaların tüm katları ile yenilenebilmesinin yolu açıldı. Bunu daha önce kooperatif binaları ve birçok bina için yapmıştık. Alamadığımız binalar vardı. O binalar için de Avcılarımıza müjdeyi vermiş olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Biz; dirençli, dayanıklı, güvenli bir kent inşa edilene kadar, riskli güvensiz yapılar son bulana kadar çalışarak Avcılarlı komşularımın güvenliğini konutlarda oturmalarını mutlaka sağlayacağız. Önümüze çıkan engelleri de şuana kadar nasıl aştıysak bundan sonra da bir bir aşmaya devam edeceğiz. Avcılar'da kararlı bir duruş ve belediyecilik anlayışıyla güven oluşturduk. Oluşturduğumuz bu güvenle 448 bin Avcılarlı bir oldu. Güven ve birlikle daha güzel günleri mutlaka inşa edeceğiz."

-İHA-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Avcılar, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar'da binaların yenilenebilmesinin yolu açıldı - Son Dakika


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