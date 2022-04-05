Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü - Son Dakika
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Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü

05.04.2022 10:41

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü.

İstanbul Avcılar'da 4 katlı binanın girişindeki merdivenler çöktü.

Denizköşkler Mahallesi Serezli Sokak'ta bitişiğinde inşaat yapılan 4 katlı apartmanın girişindeki merdivenler yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İncelemede, apartmanda başka bir hasar belirlenemedi.

Öte yandan, binanın bitişiğindeki inşaatın temelinin kazıldığı görüldü.

Belediye ekiplerince binada detaylı araştırma yapılacak.

Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü
Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü
Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Avcılar'da binanın girişindeki merdivenler çöktü - Son Dakika
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