Üye Girişi
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü - Son Dakika

Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü

04.06.2021 10:39

Avcılar'da balkonu çöken apartman tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Avcılar'da balkonu çöken apartman tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'ndeki 7 katlı Sezer Apartmanı'nın ikinci katındaki bir balkon henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çöken balkon nedeniyle alt kattaki balkon da yıkılırken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, yaptıkları incelemede tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesine karar vererek tek tek kapıları çalıp binanın boşaltılmasını istedi. Binayı boşaltan apartman sakinleri, kendilerine konaklayacakları geçici bir yer gösterilmemesi üzerine belediye ekipleriyle tartıştı.

Teknik ekiplerce yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina mühürlendi.

"Gece yarısı, bu soğukta nerede kalacağız?"

Bina sakini Sezgin Gürsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin kendilerine binayı boşaltmalarını söylediklerini ve bu kararın mantıken doğru olduğunu ifade etti.

Bina sakinlerinin nereye gideceklerini soran Gürsoy, "Binada 14 daire var, yatalak hasta var. Bir kişiye diyorlar ki 'Annesini alsın, götürsün' diğer aileler ne olacak, çoluk çocuk ne olacak? Binayı boşaltmak kolay, gece yarısı bu soğukta nerede kalacağız? Oteller de dolu, herkesin maddiyatı mı var? Hadi benim param var, ben otelde kaldım, bu kadar aile ne olacak, O kadar insan ne olacak, o kadar çoluk çocuk ne olacak?" dedi.

Belediyenin kendilerine misafirhane ve spor salonu gibi konaklayacak bir yer bile ayarlamadığını kaydeden Gürsoy, bu işlerin "Sokağa çık." demekle olmadığını belirtti.

Belediye ekipleri ise memur olduklarını ve bu konuda açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

"Yenilenecek çok binamız var"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, riskli olabileceği düşünülerek tahliye edilen ve mühürlenen binanın, teknik inceleme sonrası riskli yapı olması durumunda kentsel dönüşüm kapsamına gireceğini kaydetti.

Hançerli, riskli yapı çıkmaması durumunda binanın tamirata alınacağını belirterek, " İstanbul'umuzda durduk yere dökülen, hasar gören onlarca, yüzlerce, binlerce bina var. Bir an önce dönüştürmemiz lazım. Şimdi kriz, ekonomik zorluklar var. Nasıl deprem olduktan sonra seferberlik ruhunu hayata geçirip el birliğiyle sorunları çözüyorsak olmadan önce devletimizle milletimizle el ele verip bu sorunu çözmemiz lazım. Çok yol kat ettik, çok binanın yenilenmesini sağladık. Ama hala yenilenecek çok binamız var." ifadelerini kullandı.

Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü
Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü

Avcılar, Muhtar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti Camdaki Kız'daki büyük sır ortaya çıktı! Cana, Feride'ye Sedat'la yaşadığı yasak aşkı itiraf etti Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Hamilelik iddiaları yalanlandı! Şeyma Subaşı, hamile haberlerine cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesini bugün açıklıyor! İpucu: Amasra AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

Son Dakika Haberleri
11:47 Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu
11:44 Son Dakika: Futbolda şike kumpası davasında karar verildi! Hidayet Karaca'ya bin 406 yıl hapis cezası
11:32 Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı
11:26 Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti
11:18 Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı
11:01 Dolar bugün de yükselişte! 8,72'den işlem görüyor
10:59 Milli futbolcu Muzaffer Badalıoğlu'nun annesi dolandırıldı!
10:43 Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditleri alıyor! Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti
10:36 Fatih Terim ve Caner arasında sürpriz görüşme! Caner'in Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşuluyor
10:06 Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!
Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu Politika haberlerini şortla sundu sosyal medyada gündem oldu         
11:48
Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi! Miras kavgası bir aileyi parçaladı: 2 kişi olay yerinde, 1 kişi hastanede yaşamını yitirdi!         
11:38
Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti Ali Koç'un hayalleri suya düştü! Bielsa, rekor bir ücret talep etti         
11:27
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı! Otelde çocukların fotoğraf ve videolarını çeken adama tekmeli saldırı!         
10:55
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu         
09:58
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu Kanala düşen koyunları kurtarma operasyonu! Polislerin mücadelesi göz doldurdu         
00:32
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 11:59:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement