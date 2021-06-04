Avcılar'da bir apartmanın balkonu çöktü - Son Dakika

Avcılar'da balkonu çöken apartman tahliye edildikten sonra mühürlendi.

Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi'ndeki 7 katlı Sezer Apartmanı'nın ikinci katındaki bir balkon henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Çöken balkon nedeniyle alt kattaki balkon da yıkılırken olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Belediye ekipleri, yaptıkları incelemede tedbir amaçlı binanın tahliye edilmesine karar vererek tek tek kapıları çalıp binanın boşaltılmasını istedi. Binayı boşaltan apartman sakinleri, kendilerine konaklayacakları geçici bir yer gösterilmemesi üzerine belediye ekipleriyle tartıştı.

Teknik ekiplerce yapılan incelemenin ardından tahliye edilen bina mühürlendi.

"Gece yarısı, bu soğukta nerede kalacağız?"

Bina sakini Sezgin Gürsoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin kendilerine binayı boşaltmalarını söylediklerini ve bu kararın mantıken doğru olduğunu ifade etti.

Bina sakinlerinin nereye gideceklerini soran Gürsoy, "Binada 14 daire var, yatalak hasta var. Bir kişiye diyorlar ki 'Annesini alsın, götürsün' diğer aileler ne olacak, çoluk çocuk ne olacak? Binayı boşaltmak kolay, gece yarısı bu soğukta nerede kalacağız? Oteller de dolu, herkesin maddiyatı mı var? Hadi benim param var, ben otelde kaldım, bu kadar aile ne olacak, O kadar insan ne olacak, o kadar çoluk çocuk ne olacak?" dedi.

Belediyenin kendilerine misafirhane ve spor salonu gibi konaklayacak bir yer bile ayarlamadığını kaydeden Gürsoy, bu işlerin "Sokağa çık." demekle olmadığını belirtti.

Belediye ekipleri ise memur olduklarını ve bu konuda açıklama yapamayacaklarını ifade etti.

"Yenilenecek çok binamız var"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, riskli olabileceği düşünülerek tahliye edilen ve mühürlenen binanın, teknik inceleme sonrası riskli yapı olması durumunda kentsel dönüşüm kapsamına gireceğini kaydetti.

Hançerli, riskli yapı çıkmaması durumunda binanın tamirata alınacağını belirterek, " İstanbul'umuzda durduk yere dökülen, hasar gören onlarca, yüzlerce, binlerce bina var. Bir an önce dönüştürmemiz lazım. Şimdi kriz, ekonomik zorluklar var. Nasıl deprem olduktan sonra seferberlik ruhunu hayata geçirip el birliğiyle sorunları çözüyorsak olmadan önce devletimizle milletimizle el ele verip bu sorunu çözmemiz lazım. Çok yol kat ettik, çok binanın yenilenmesini sağladık. Ama hala yenilenecek çok binamız var." ifadelerini kullandı.