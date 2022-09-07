Yabancı uyruklu esnaf ile hırsızı yakalayan bir Türk, hırsızın çağırdığı yabancı uyruklu çete tarafından hunharca darp edildi - Son Dakika
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Yabancı uyruklu esnaf ile hırsızı yakalayan bir Türk, hırsızın çağırdığı yabancı uyruklu çete tarafından hunharca darp edildi

07.09.2022 11:45

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir bakkaldan hırsızlık yaparak kaçan kişiyi yakalayan Erdal Korkmaz ile yabancı uyruklu dükkan sahibi, kısa süre sonra gelen yabancı uyruklu kalabalığın saldırısına uğradı. Hırsızın kısa sürede 30-40 kişiyi topladığını söyleyen Korkmaz, "Bıçaklandım, kafama tekmeler yediğimi biliyorum. Saldıranlar '515 çete grubu. Beni arayıp şikayetçi olmamam için 20 bin TL teklif ettiler" ifadelerini kullandı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

2 Eylül'de Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde Lübnanlı bir kişinin işlettiği markete gelen iki kişiden birisinin hırsızlık yapmak istediğini fark eden işyeri sahibi duruma müdahale etti. İki kişi hızla kaçarken hemen dışarıda oturan Erdal Korkmaz, şüphelilerden birini yakaladı. Market önündekilerden biri de, yakalanan şüpheliye tokat attı. Dövülen şüpheli ve arkadaşı hızla uzaklaştı.

ADAM TOPLAYIP GERİ GELDİ

Kısa süre sonra kalabalık yabancı uyruklu bir grup işyeri önüne gelerek market sahibi ve Erdal Korkmaz'a saldırdı. Market sahibi sırt ve kolundan bıçaklanırken Erdal Korkmaz ise çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandı. Saldırıda sandalyeler de havaya uçuştu. Korkmaz olay sonrası polise giderek şikayette bulundu.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Hırsızı yakalayan esnaf, yabancı uyruklu '515 çetesinden' öldüresiye dayak yedi

"SALDIRANLAR '515' İSİMLİ BİR ÇETE"

Olayı anlatan Erdal Korkmaz, işyerine saldıran ve kendisi ile marketi işleten kişiye saldıranların kendilerine '515' ismini veren yabancı uyrukluların olduğunu öne sürdü. Korkmaz, "Kaçmak isteyen hırsızı kolundan tuttum, yanımdaki başka arkadaş tokat attı. Hırsız kaçtı. Birkaç saniye geçmeden nereden geldiklerini bilemediğimiz, çevrede bekleyen 30-40 kişilik çete grubu saldırdı. Bir anda neye uğradığımızı bilemedik. Bıçaklandım, kafama tekmeler yediğimi biliyorum. Market sahibi de sırt ve kolundan yaralandı. Saldıranlar '515 çete grubu.' Gözümü hastanede açtım. Bu grubun adı duvarlarda boya ile yazılıyor. Buralardaki duvar yazılarını arkadaşlarımız kısa süre önce boya alarak kapattı.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Hırsızı yakalayan esnaf, yabancı uyruklu '515 çetesinden' öldüresiye dayak yedi

"ŞİKAYETÇİ OLMAYAYIM DİYE 20 BİN TL TEKLİF ETTİLER"

Polis birisini teşhis için beni çağırdı. Tedavim sürerken çete başının babası birisinin aracılığı ile beni telefon ile aradı. Şikayetçi olmamam için 20 bin TL teklif etti. 'Ben onurumu para ile satmam', diyerek kabul etmedim. Saldırganların yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını istiyorum" dedi.

Polisin saldırıyla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Hırsızı yakalayan esnaf, yabancı uyruklu '515 çetesinden' öldüresiye dayak yedi
YORUMLAR
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9 Eylül'ün 100. yıl kutlamasına Kılıçdaroğlu da katılacak 9 Eylül'ün 100. yıl kutlamasına Kılıçdaroğlu da katılacak
Kaynak: DHA

Erdal Korkmaz, Eylül, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu esnaf ile hırsızı yakalayan bir Türk, hırsızın çağırdığı yabancı uyruklu çete tarafından hunharca darp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu esnaf ile hırsızı yakalayan bir Türk, hırsızın çağırdığı yabancı uyruklu çete tarafından hunharca darp edildi - Son Dakika
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