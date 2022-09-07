AVCILAR'DA HIRSIZI YAKALADI; KALABALIK GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI

AVCILAR'da bir bakkaldan hırsızlık yaparak kaçan kişiyi yakalayan Erdal Korkmaz, kısa süre sonra gelen yabancı uyruklu kalabalığın saldırısına uğradı. Saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen 2 Eylül'de Denizköşkler Mahallesi Zafer Caddesi'nde Lübnanlı bir kişinin işlettiği markette saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Markete gelen iki kişiden birisinin hırsızlık yapmak istediğini fark eden işyeri sahibi müdahale etti. İki kişi hızla kaçarken hemen dışarıda oturan Erdal Korkmaz, şüphelilerden birini yakaladı. Market önündekilerden biri de, yakalanan şüpheliye tokat attı. Dövülen şüpheli ve arkadaşı hızla uzaklaştı.

Kısa süre sonra kalabalık yabancı uyruklu bir grup işyeri önüne gelerek market sahibi ve Erdal Korkmaz'a saldırdı.

Market sahibi sırt ve kolundan bıçaklanırken Erdal Korkmaz ise çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralandı. Saldırıda sandalyeler de havaya uçuştu. Korkmaz olay sonrası polise giderek şikayette bulundu. Olayı anlatan Erdal Korkmaz, işyerine saldıran ve kendisi ile marketi işleten kişiye saldıranların kendilerine '515' ismini veren yabancı uyrukluların olduğunu öne sürdü.

Korkmaz, "Kaçmak isteyen hırsızı kolundan tuttum, yanımdaki başka arkadaş tokat attı. Hırsız kaçtı. Birkaç saniye geçmeden nereden geldiklerini bilemediğimiz, çevrede bekleyen 30-40 kişilik çete grubu saldırdı. Bir anda neye uğradığımızı bilemedik. Bıçaklandım, kafama tekmeler yediğimi biliyorum. Market sahibi de sırt ve kolundan yaralandı. Saldıranlar '515 çete grubu.' Gözümü hastanede açtım. Bu grubun adı duvarlarda boya ile yazılıyor. Buralardaki duvar yazılarını arkadaşlarımız kısa süre önce boya alarak kapattı. Polis birisini teşhis için beni çağırdı. Tedavim sürerken çete başının babası birisinin aracılığı ile beni telefon ile aradı. Şikayetçi olmamam için 20 bin TL teklif etti. 'Ben onurumu para ile satmam', diyerek kabul etmedim. Saldırganların yakalanarak adalet önüne çıkarılmasını istiyorum" dedi. Polisin saldırıyla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.