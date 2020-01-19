Avcılar'da bir barda korkunç olay - Son Dakika
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Avcılar'da bir barda korkunç olay

6 saat önce

Avcılar'da bir bar sahibi, henüz bilinmeyen bir sebeple mekanında tabanca ile kafasına sıkarak intihar etti.

Avcılar'da bir barda korkunç olay, System.String[]

Avcılar'da bir bar sahibi, henüz bilinmeyen bir sebeple mekanında tabanca ile kafasına sıkarak intihar etti.


Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerinde bulunan bir barda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir barın ortağı olduğu öğrenilen Sırrı Göçmen, mekana gelerek henüz bilinmeyen bir sebeple yanında getirdiği tabancaya kafasına sıkarak intihar etti. Silah sesini duyan çalışanlar, Sırrı Göçmen'in kendini vurduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kanlar içinde olan Sırrı Göçmen'e müdahale etti. Yapılan müdahalelere rağmen Göçmen, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri, mekanda incelemelerde bulundu. Barın önüne gelen yakınları Göçmen'in ölüm haberiyle yıkıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 07:27 Kaynak: İHA
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