AVCILAR'DA BİNANIN TUTUŞAN PLASTİK KAPLAMASINA SÜRAHİYLE SU DÖKEREK MÜDAHALE - Son Dakika
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AVCILAR'DA BİNANIN TUTUŞAN PLASTİK KAPLAMASINA SÜRAHİYLE SU DÖKEREK MÜDAHALE

08.08.2022 09:54

AVCILAR'da bir binanın plastik yalıtım malzemesi ile kaplı dış cephesinde klima hattının kısa devre yapması sonucu çıktığı öne sürülen yangın paniğe neden oldu.

AVCILAR'da bir binanın plastik yalıtım malzemesi ile kaplı dış cephesinde klima hattının kısa devre yapması sonucu çıktığı öne sürülen yangın paniğe neden oldu. Üst katta oturan bir kişi şişe ve sürahilerle su dökerek tutuşan plastik kaplamalara müdahale etti. Bina sakinleri yangına neden olduğunu öne sürdükleri kiracılara tepki gösterdi.

Yangın, Denizköşkler Mahallesi Gelincik Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıktı. Birkaç gün önce dış kabloları değiştirilen ve diğer odalara da soğuk hava vermesi için düzenleme yapılan klimanın hemen yanındaki binanın plastik dış cephe kaplamaları tutuştu. Üst kattaki komşular hemen bir alt kata inerek balkondan şişelerdeki ve sürahiye doldurdukları suyu yanan plastik kaplamalara dökerek yangını söndürmeye çalıştı. Durumun bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek tutuşan plastik kaplamaları söktü. İncelemeler sonucunda ilk belirlemelere göre,  yangının elektrik donanımdan kaynaklandığı belirtildi.

TARTIŞMAYA BAŞLADILARYangın bina sakinleri ile burayı kiraya verenler arasında tartışmaya neden oldu. Komşular yüksek kira geliri nedeniyle konutların hiçbir ayrım yapılmadan yabancılara kiralandığını, balkonda nargile veya mangal yakan bu kişilerin yangın çıkarmış olabileceğini savundu. Emlakçı veya ev sahiplerinin evleri kiralarken hiçbir kriteri göz önünde bulundurmadığını belirten Fatma Karaca, "Bir gün öncesinde klimanın yanından kıvılcımlar çıkmıştı. Bugün oradan dumanlar yükseldi. Kablonun nizami yerleştirilmediğini görüyoruz. Rica ediyorum ev sahipleri her önüne çıkanlara evlerini kiralamasın. Dünyadaki insanların kardeş olduğuna inanan bir insanım ama biraz seçici davransınlar.  Su ile zeytinyağını birbirinden ayırsınlar" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AVCILAR'DA BİNANIN TUTUŞAN PLASTİK KAPLAMASINA SÜRAHİYLE SU DÖKEREK MÜDAHALE - Son Dakika

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