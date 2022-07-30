AVCILAR'DA YANAN ELEKTRİK DİREĞİ MAHALLELİYİ KORKUTTU - Son Dakika
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AVCILAR'DA YANAN ELEKTRİK DİREĞİ MAHALLELİYİ KORKUTTU

30.07.2022 15:52
AVCILAR'DA YANAN ELEKTRİK DİREĞİ MAHALLELİYİ KORKUTTU

AVCILAR'da bir elektrik direğindeki kabloların alev alarak yanması ve park edilen otomobile kıvılcımların düşmesi mahallede korkuya neden oldu.

AVCILAR'da bir elektrik direğindeki kabloların alev alarak yanması ve park edilen otomobile kıvılcımların düşmesi mahallede korkuya neden oldu.

Olay, saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Çetin Sokak'ta meydana geldi. Elektrik direğinin üst tarafında patlamaların ardından kablolar tutuştu. Sokak sakinleri korku içerisinde evlerinden çıkarken, itfaiye ve elektrik kurumuna haber verildi. İtfaiye aracı dar sokakta park edilmiş otomobiller nedeniyle ilerlemede güçlük çekerken ulaştı. Görevliler elektrik kurumu görevlilerini müdahale edebilmek için bekledi. Direkten kıvılcımlar park edilen otomobilin üzerine düşerek zarar verdi. Gelen görevliler elektriği keserek müdahalede bulundu. Sokak sakinlerinden Mesut Öncü, "İki saat kendimize gelemedik. Yangının evlere sıçramasından korktuk. Çok kötü koku ile birlikte direkteki kablolar alevli yanıyordu" dedi.


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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA YANAN ELEKTRİK DİREĞİ MAHALLELİYİ KORKUTTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR'DA YANAN ELEKTRİK DİREĞİ MAHALLELİYİ KORKUTTU - Son Dakika
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