Avcılar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Avcılar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Avcılar'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Avcılar'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cihangir Mahallesi Gediz Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın hasara neden oldu.

Gediz Sokak, İtfaiye, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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