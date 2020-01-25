Avcılar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Avcılar'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Avcılar'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:40 Kaynak: AA
Avcılar'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cihangir Mahallesi Gediz Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın hasara neden oldu.
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