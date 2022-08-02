AVCILAR'DA BULAŞIK MAKİNESİ YANGIN ÇIKARDI - Son Dakika
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AVCILAR'DA BULAŞIK MAKİNESİ YANGIN ÇIKARDI

02.08.2022 09:29
AVCILAR'DA BULAŞIK MAKİNESİ YANGIN ÇIKARDI

AVCILAR'da bir evde kullanılan bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.

AVCILAR'da bir evde kullanılan bulaşık makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cami Sokak'ta dün saat 22.00 sıralarında 4 katlı binanın 3'üncü katındaki evin mutfağında yangın çıktı. Bulaşık makinesinden alevlerin yükseldiğini gören ev sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, mutfaktaki yangını söndürdü. Yangının bulaşık makinesindeki arızadan kaynaklandığı tespit edildi. Korku ve paniğe neden olan yangın, evin mutfağında hasara yol açarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'DA BULAŞIK MAKİNESİ YANGIN ÇIKARDI - Son Dakika

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