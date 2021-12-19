Son dakika haberi: Avcılar'da bir evin çatısında çıkan ve iki binaya daha sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Avcılar'da bir binanın çatısında başlayan ve bitişikteki iki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi Emir Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişikteki iki binanın çatısına daha sıçradı.

Vatandaşlar binaları boşaltırken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, üç binada hasar oluştu.