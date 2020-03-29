AVCILAR'DA BİR GRUP KORONAVİRÜS DİNLEMEDİ YOL KAPATIP HALAY ÇEKTİ - Son Dakika

Haber-Kamera Şahin BOZKURTİSTANBUL

Avcılar'da yaklaşık 15 kişilik grup, koronavirüs salgınına rağmen yol kapatıp halay çekti. Sokağı düğün salonuna çeviren grup dakikalarca dans etti. Koronavirüs salgınını önlemek için yayınlanan genelgeyle düğün salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. Bu sebeple birçok vatandaş nikah tarihlerini ertelemeyi tercih etti. Avcılar Belediyesi, tarihlerini ertelemeyen çiftlerin nikahlarını salonda sadece 2 şahit olması şartıyla kıymaya devam etti. Bugün Avcılar'da nikahları olduğu öğrenilen bir çiftin yakınları Reyhan Sokak'ta yol kapattı. Yaklaşık 15 kişilik grup, koronavirüs salgınına rağmen halaylar çekip dans etti. Sokağı adeta düğün salonuna çeviren grup nikaha gitmek için sokaktan ayrıldı.