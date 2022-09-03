Avcılar'da direksiyon kursu öğretmenlerine saldırı kamerada - Son Dakika
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Avcılar'da direksiyon kursu öğretmenlerine saldırı kamerada

03.09.2022 09:38
Avcılar'da direksiyon kursu öğretmenlerine saldırı kamerada

Avcılar'da bir grup şahıs sınav alanında eğitim veren direksiyon öğretmenlerini araçlardan indirmeye çalışarak saldırıda bulundu.

Avcılar'da bir grup şahıs sınav alanında eğitim veren direksiyon öğretmenlerini araçlardan indirmeye çalışarak saldırıda bulundu. Saldırıya uğrayan öğretmenler korku dolu anlar yaşarken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıslar, direksiyon sınav alanında eğitim veren öğretmenlere kurs sırasında saldırıda bulundu. Şüphelilerin bu eylemlerinin sebebi henüz bilinmezken olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Saldırganlar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar cep telefonu kamerasında

Saldırı anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahısların sınav alanında eğitim vermekte olan direksiyon öğretmenlerine bağırarak araçlardan çıkarmaya çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Firuzköy Mahallesi, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da direksiyon kursu öğretmenlerine saldırı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da direksiyon kursu öğretmenlerine saldırı kamerada - Son Dakika
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