İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü olarak bulundu

Son Güncelleme: 05.10.2023 23:27

İstanbul'un Avcılar ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 47 yaşındaki bir kadın, saatlerdir kendisine ulaşamayan annesinin ihbarı sonrası eve giden polis ekipleri tarafından kaldığı evin banyosunda ölü olarak bulundu.

Avcılar'da annesiyle birlikte yaşayan Gülhan Yardımcı (47) evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yardımcı'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Avcılar'da bir kadın evinin banyosunda ölü olarak bulundu

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Ümit Sokak'ta meydana geldi. Birlikte yaşadığı kızı Gülhan Yardımcı'ya 11.30'dan sonra ulaşamayan Havana Yardımcı, 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avcılar'da bir kadın evinin banyosunda ölü olarak bulundu

BANYODA CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Kapıyı açarak içeri giren ekipler, banyoyu kontrol ettiklerinde Yardımcı'nın cansız bedeniyle karşılaştılar. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yardımcı'nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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