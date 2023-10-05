İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın evinde ölü olarak bulundu

Avcılar'da annesiyle birlikte yaşayan Gülhan Yardımcı (47) evinde ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yardımcı'nın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Ümit Sokak'ta meydana geldi. Birlikte yaşadığı kızı Gülhan Yardımcı'ya 11.30'dan sonra ulaşamayan Havana Yardımcı, 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BANYODA CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Kapıyı açarak içeri giren ekipler, banyoyu kontrol ettiklerinde Yardımcı'nın cansız bedeniyle karşılaştılar. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yardımcı'nın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.