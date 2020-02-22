Avcılar'da bir kamyonet bahçe parmaklıklarına ardından garajın kapısına çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da bir kamyonet bahçe parmaklıklarına ardından garajın kapısına çarptı - Son Dakika

Avcılar'da bir kamyonet bahçe parmaklıklarına ardından garajın kapısına çarptı

6 saat önce

Avcılar'da kontrolden çıkan kamyonet önce bir binanın bahçe parmaklıklarına ardından başka bir evin garaj kapısına çarptı.

Avcılar'da kontrolden çıkan kamyonet önce bir binanın bahçe parmaklıklarına ardından başka bir evin garaj kapısına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Bahadır Sokak'ta seyir halinde olan Mustafa Y'nin kullandığı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın bahçe parmaklıklarına çarptı. Kamyonet daha sonra yanındaki binanın garaj kapısına çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak, güvenlik önlemi aldı.

Herhangi can kaybı ya da yaralananın olmadığı kazada, kamyonette ve garaj kapısında hasar oluştu.

Avcılar'da bir kamyonet bahçe parmaklıklarına ardından garajın kapısına çarptı

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:02 Kaynak: AA
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