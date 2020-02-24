Avcılar'da bir kişi işyerinde ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da bir kişi işyerinde ölü bulundu - Son Dakika

Avcılar'da bir kişi işyerinde ölü bulundu

7 saat önce

Avcılar'da bir kişi, kendisine ait sürücü kursunda silahla vurulmuş halde bulundu.

Avcılar'da bir kişi, kendisine ait sürücü kursunda silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mareşal Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki silah sesini duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü kursu sahibi Ercan Ö'nün (43) cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemede Ercan Ö'nün silahla vurulduğu tespit edildi.

Ercan Ö'nün olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi.

Öte yandan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Avcılar'da bir kişi işyerinde ölü bulundu

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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