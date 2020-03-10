Avcılar'da bir kişi otizmli genci hastanelik etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar'da bir kişi otizmli genci hastanelik etti - Son Dakika

Avcılar'da bir kişi otizmli genci hastanelik etti

38 dakika önce

AVCILAR'da bir kişi, iddiaya göre kız arkadaşına 'şit' dediği için yüzde 76 engelli olan genci darp ederek hastanelik etti.

Avcılar'da bir kişi otizmli genci hastanelik etti, System.String[]

AVCILAR'da bir kişi, iddiaya göre kız arkadaşına 'şit' dediği için yüzde 76 engelli olan genci darp ederek hastanelik etti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan genç hastaneye kaldırılırken olay sonrasından gözaltına alınan darp şüphelisi M.O'nun ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olay 8 Mart Pazartesi Günü saat 14.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Sefer Sokak'ta meydana geldi. Teyzesinin evinin önünde bekleyen Taha Alper Behrem, iddiaya göre, sokakta otomobiliyle geçen M.O. ve kız arkadaşına seslendi. M.O., kendilerine seslenen engelli genci, kız arkadaşına laf ettiğini öne sürerek darp etmeye başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre şüpheli, Alper Behrem'i dakikalarca darp etti. Engelli gencin yüzünde, boynunda ve vücudunda yaralar oluştu. Çevredekilerin müdahale etmesi üzerine şüpheli ve kız arkadaşı geldikleri otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp edilen engelli genç hastaneye kaldırıldı. Behrem Ailesi darp raporu alarak çocuklarını darp edenlerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ifadesi alınan şüpheli M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"DÖVERKEN BEN ENGELLİYİM DEDİM"

Yaşadığı olayı anlatan Taha Alper Behrem, "Boğazımı sıktı. Sonra beni dövdü. Boynumda izler var. Döverken beni demirlere vurdu. Ona, ben engelliyim dedim. Başka ne diyebilirim ki" dedi.

"TEKME VE YUMRUK ATARAK"

Darp edilen Taha Alper Behrem'in annesi Zeliha Yıldırım, da olayla ilgili olarak "Alper teyzesinin kapısına geliyor. O arada ne olduğunu bilemiyoruz. Öğreniyorum ki çocuğumu yaklaşık iki buçuk metrelik merdivenlerde tekme atarak bahçeye fırlatıyor. İnip boğazını sıkıyor. Daha sonrasında tekme ve yumruk atarak yavrumu gözlerine, yüzüne vuruyor. Oğlum 'abi ben engelliyim vurma bana diyor'. Kendini ancak böyle savunabiliyor. Çünkü karşılık vermesini bilmiyor. Devamında çocuğumu giriş katının demirlerine vuruyor. Etrafındakiler bırak o çocuk engelli dediğinde 'bana ne engelliyse engelli' diyor. Tamamen öldürme kastıyla oğlumu mahvediyor. İfadelerinde kız arkadaşıma tacizde bulundu demişler. Kız arkadaşına 'şit' demiş. Sebebi bu. Ben böyle dediğine de inanmıyorum. Benim oğlum herkese selam verir kendi kendine konuşur." diye konuştu.


8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:06 Kaynak: DHA
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