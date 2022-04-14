Avcılar'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Avcılar'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

14.04.2022 20:53
Avcılar'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü

Avcılar'da bir kişi, motosikletli saldırganlar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Avcılar'da bir kişi, motosikletli saldırganlar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Gazi Caddesi'nde yürüyen bir kişiye, seyir halindeki motosikletten silahla ateş açıldı.

Saldırıya uğrayan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. İncelemelerin ardından ceset, Avcılar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından kasklı oldukları belirlenen saldırganların yakalanması için bölgede polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Avcılar, Polis, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avcılar'da bir kişi silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika


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