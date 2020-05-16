Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı. - Son Dakika
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın 112 ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaçan zanlı ise polis ekipleri tarafından yakalandı. - İSTANBUL
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
16.05.2020 23:50:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar'da bir kişi sokak ortasında karısını çeşitli yerlerinden bıçakladı. - Son Dakika