Avcılar'da bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek aracı belirleyen ekipler, şüpheliler B.B. (23) ve K.B.'yi (27) gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ele geçirilirken, cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği belirlendi.

Ambarlı Mahallesi'nde 23 Temmuz'da bir araçtan ateş açılması sonucu M.A.Ş'nin (26) hayatını kaybetmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Avcılar 'da alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

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