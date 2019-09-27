Son Dakika Haberleri: Avcılar'da bir kısmı yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı
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Avcılar'da bir kısmı yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı

1 saat önce

Avcılar'da bir kısmı yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı Bir kısmı yıkılan minare havadan görüntülendiİSTANBUL - Deprem nedeniyle Avcılar'da yıkılan cami minaresinin enkazı kaldırıldı.

Avcılar'da bir kısmı yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı

Bir kısmı yıkılan minare havadan görüntülendi

İSTANBUL - Deprem nedeniyle Avcılar'da yıkılan cami minaresinin enkazı kaldırıldı. Bir kısmı yıkılan minare ve kaldırılan enkaz havadan görüntülendi.

Silivri açıklarında dün yaşanan 5.8 şiddetindeki deprem ve ardından Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Gece saatlerinde yıkılan minarenin enkazı ekipler tarafından kaldırıldı. Caminin ibadete kapalı olduğu görüldü. Caminin diğer minaresi ile ilgili denetleme çalışmasının süreceği öğrenilirken, caminin ibadete açılıp açılmayacağı yapılan incelemelerin ardından belli olacak. Yıkılan minarenin bir kısmı ve kaldırılan enkaz havadan görüntülendi.

Avcılar'da bir kısmı yıkılan minarenin enkazı kaldırıldı

Avcılar, Deprem, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:04 Kaynak: İHA
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