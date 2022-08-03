Avcılar'da köpeğe eziyet eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Avcılar'da köpeğe eziyet eden şahıs gözaltına alındı

03.08.2022 17:37
Avcılar'da köpeğe eziyet eden şahıs gözaltına alındı

Avcılar'da bir köpeğe şiddet uygulayan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Avcılar'da bir köpeğe şiddet uygulayan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada A.H.Ç. isimli şüpheli şahsın başka birine ait olan köpeği kaçırarak eziyet ettiği öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar Ambarlı mahallesi, Öğretmenler caddesi üzerinde gerçekleşmişti. A.H.Ç isimli şüpheli şahıs, emirlerine uymaması üzerine sinirlenerek köpeğe tekme atmış, bununla da yetinmeyerek köpeği kucağına alıp yere savurmuştu. Olay sonrası harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli A.H.Ç' yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırma sonrası köpeğin başka birine ait olup şahıs tarafından çalındığı ortaya çıkarken hayvan, polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında "Hırsızlık" ve "Hayvana Eziyet" suçundan işlem yapılarak adli makamlara sevk edilirken köpeğin önce belediye görevlilerine ardından da sahibine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

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Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı Avcılar'da çaldığı köpeğe eziyet eden zanlı gözaltına alındı AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KÖPEĞE VURAN KİŞİ KAMERADA AVCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KÖPEĞE VURAN KİŞİ KAMERADA
Kaynak: İHA

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar'da köpeğe eziyet eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Avcılar'da köpeğe eziyet eden şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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